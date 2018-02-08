Kırkağaç'taki 'anıt zeytin ağacı Hz. İsa ile yaşıt' iddiası

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, koruma altında bulunan ve 5 yıl önce yapılan test ile 1656 yaşında olduğunu belirlenen anıt zeytin ağacı ile ilgili ilginç iddialar ortaya atıldı. Hollandalı arkelog Ticia Verveer'ın, ağaçtan numuneler alıp ülkesinde yaptırdığı karbon testi ile anıt ağacın yaşını 2018 olarak açıkladığı öğrenildi. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Genel Sekreteri Emin Özarı, bu gelişme sonucu ağacın yaşının Hz İsa ile aynı yaşlarda olabileceğini ve Hz. Meryem'in Bergama'dan Efes'e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç'ta bir zeytin ağacı diktiğini rivayetlerinin bu anıt ağaç ile gerçek olabileceğini belirterek, yeni bir test yapılıp, tarihçilerin konuyu araştırmasını istedi.

Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi Emirahmet Mevkisi'ndeki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan ve daha önce 1656 yıllık olduğu açıklanan anıt zeytin ağacı ile ilgili hem Kırkağaç'ı hem de Hıristiyanları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Hollandalı araştırmacı Ticia Verveer, Kırkağaç'a gelerek gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu ise 6.84 olarak tescil edilen bu zeytin ağacından kabuk ve yaprak örneği numunesi aldığını ve 2016 yılında ülkesinde karbon testi yaptırdığını belirterek, ağacın bugünkü yaşının 2 bin 18 olduğunu sosyal medyada duyurduğu ortaya çıktı. Verveer'in açıkladığı bu test sonucundaki anıt ağacın yaşının 'Hz. Meryem'in Bergama'dan Efes'e giderken doğacak çocuğu için Kırkağaç'ta bir zeytin ağacı diktiği' yönündeki rivayetleri doğrular nitelikte olduğu belirtildi.