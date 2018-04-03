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Kırklareli Belediyesi otizme dikkat çekmek için mavi ışık yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Otizme dikkat çekmek için bütün dünyada “Mavi Işık Yak” sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek veren Kırklareli Belediyesi, Yayla Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi’nin duvarlarını mavi ışıkla aydınlattı.Kırklareli Belediyesi, her 68 çocuktan birinin yakalandığı ve Türkiye’de 1 milyon aileyi ilgilendiren otizm hastalığına destek vermek amacıyla ‘’Mavi Işık Yak’’ kampanyasına katıldı.

Kırklareli Belediyesi otizme dikkat çekmek için mavi ışık yaktı

Otizme dikkat çekmek için bütün dünyada “Mavi Işık Yak” sloganıyla düzenlenen kampanyaya destek veren Kırklareli Belediyesi, Yayla Mahallesi’nde bulunan Atatürk Evi ve Ali Rıza Efendi Kültür Evi’nin duvarlarını mavi ışıkla aydınlattı.
Kırklareli Belediyesi, her 68 çocuktan birinin yakalandığı ve Türkiye’de 1 milyon aileyi ilgilendiren otizm hastalığına destek vermek amacıyla ‘’Mavi Işık Yak’’ kampanyasına katıldı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, otizme dikkat çekmek adına kampanyayı önemsediklerini ve destek verdiklerini belirterek “Her biri birbirinden değerli otizm hastası bireylerin toplum yaşamında varlığı ve refahı için çalışmaya devam edeceğime Kırklareli Belediye Başkanı olarak söz veriyorum’’ dedi.

Kırklareli Belediyesi otizme dikkat çekmek için mavi ışık yaktı

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