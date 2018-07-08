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Kırklareli için gök gürültülü sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:29 | Son Güncelleme

Kofçaz ilçesinde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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gök gürültülü sağanak uyarısı Kırklareli Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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