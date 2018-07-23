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Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde gök gürültülü yağış (10-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Yaklaşık 1 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

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kuvvetli yağış Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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