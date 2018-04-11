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"Kırklareli İstihdam Fuarı 2018" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 17:59 | Son Güncelleme

“Kırklareli İstihdam Fuarı 2018” Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi’nde açıldı.Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile beraberindeki katılımcıların eşliğinde açılışı gerçekleşen fuar; Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Türkiye’nin sektörlerinde öncü şirketlerinin temsilcilerinin öğrenci ve mezunlarla buluşmasını sağlıyor.Açılış töreninin ardından Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, fuarı gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

“Kırklareli İstihdam Fuarı 2018” Kırklareli Üniversitesi Kayalı Yerleşkesi’nde açıldı.
Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi ile beraberindeki katılımcıların eşliğinde açılışı gerçekleşen fuar; Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde, Türkiye’nin sektörlerinde öncü şirketlerinin temsilcilerinin öğrenci ve mezunlarla buluşmasını sağlıyor.
Açılış töreninin ardından Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, fuarı gezerek yetkililerden bilgiler aldı.

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