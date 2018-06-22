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Kırklareli merkezli 3 ilde telefon dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:32 | Son Güncelleme

Kendileri banka görevlisi veya alışveriş yapılan sitelerden alıcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da kendilerini banka görevlisi veya alışveriş yapılan sitelerden alıcı gibi tanıtan şüphelilerin yaklaşık 15 vatandaşı dolandırdığını tespit etti.

Ekipler İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da düzenledikleri operasyonda "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla 4 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları düşünülen otomobilde yapılan aramada, 2 silah, çok sayıda cep telefonu ile sim kartları ile bazı belgeler ele geçirildi.

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Asayiş Şubesi gözaltı suç örgütü

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