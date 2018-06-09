Kırklareli merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Sınır taşı" operasyonu kapsamında, 4 gün önce "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "hayvan kaçakçılığı", "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun"a muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin aralarındaki telefon görüşmelerinde kaçak hayvanlara "yem", uyuşturuculara "rakı", jandarma ekipleriyle ilgili ise "maymun gözünü açtı dikkatli olun" dedikleri belirlenmiş, kamu görevlilerinin ise illegal yollarla temin ettikleri resmi hayvan küpelerini, suç örgütü üyelerine verdiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 30 kilogram uyuşturucu madde, 153 kaçak hayvan, 5 el telsizi, 1'i kuru sıkı 3 tabanca, 853 hayvan küpesi ile küpe makinesi ele geçirilmişti.

