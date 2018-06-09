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Kırklareli merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

"Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 4 ilde "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "Sınır taşı" operasyonu kapsamında, 4 gün önce "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "hayvan kaçakçılığı", "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma", "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun"a muhalefet" suçlarına karıştıkları iddiasıyla Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'da gözaltına alınan 38 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla, 27 kişi serbest bırakıldı.

- Olay

Kırklareli merkezli 4 ilde "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla 38 şüpheli, 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin aralarındaki telefon görüşmelerinde kaçak hayvanlara "yem", uyuşturuculara "rakı", jandarma ekipleriyle ilgili ise "maymun gözünü açtı dikkatli olun" dedikleri belirlenmiş, kamu görevlilerinin ise illegal yollarla temin ettikleri resmi hayvan küpelerini, suç örgütü üyelerine verdiği ortaya çıkmıştı.

Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 30 kilogram uyuşturucu madde, 153 kaçak hayvan, 5 el telsizi, 1'i kuru sıkı 3 tabanca, 853 hayvan küpesi ile küpe makinesi ele geçirilmişti.

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