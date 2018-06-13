Kırklareli merkezli 4 ildeki suç örgütü operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 4 ilde "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince üç gün önce yürütülen çalışmada, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "örgüte yardım ve yataklık etmek", "kasten yaralama", "gasp", "tehdit", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması", "kasten öldürmeye teşebbüs", "ateşli silahlarla tehdit ve hakaret", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" gibi 15 ayrı suça karıştıkları iddiasıyla Kırklareli, Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 3'ü savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakılırken, 23'ü geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen şüphelilerden aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 14'ü tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin işlettikleri eğlence mekanlarında çalıştırdıkları yabancı uyruklu kadınlar vasıtası ile mekana gelen müşterilere yüklü miktarda hesap çıkarttıkları, hesabı ödemeyen, ödemek istemeyen ya da ödeyemeyen müşterileri tehdit ettikleri ve zorla otomatik para çekme makinelerinden para çektirdikleri tespit edilmişti.
Öte yandan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, biri kurusıkı 6 silah, 79 mermi, kılıç, 5 bıçak, bir miktar uyuşturucu madde, kadın başlı heykel, bir şüpheli adına düzenlenmiş polis haberleri gazetesi kartı, polis şapkası, tahta cop, oyun kağıtları, oyun pulları, kumar hesaplarının tutulduğu defter, 3 senet ele geçirilmiş, 2 de yabancı uyruklu kadın yakalanmıştı.
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