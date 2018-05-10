Kırklareli merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 11 askeri personel gözaltına alındı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 3 üsteğmen, 8 astsubay olmak üzere 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli, Hatay, Kilis, Samsun ve İzmir'de düzenledikleri operasyonla 11 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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