Kırklareli şehidini binler uğurladı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap, baba ocağı Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katıldığı cenazede gözyaşları sel oldu aktı.

Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap’ın Türk bayrağına sarılı naaşı ilk olarak Kofçaz ilçesine bağlı Taştepe köyündeki baba ocağına getirildi. Şehit annesi Kıymet Alap, oğlunun tabutuna sarılarak, göz yaşlarını tutamadı, baba Elmas Yalap da yanındakilerin desteği ile güçlükle ayakta durdu.

Kırklareli şehidini binlerle uğurladı

Kofçaz ilçesinde bulunan camide öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da katıldı. Merasim bandosu ve tekbirler eşliğinde uğurlanan şehidin naaşı baba ocağı Taştepe köyü mezarlığında toprağa verildi. Şehidin cenazesine binlerce Kırklarelili vatandaş katıldı.

Şehit Yalap’ın geçen yıl Mayıs ayında Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandığı ve gönüllü olarak tekrar görev yerine gittiği belirtildi.