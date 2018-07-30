KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında başvuru yapan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) yoğunluk oluşturdu.

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu'ndan yararlanmak isteyen vatandaşlar, sabah erken saatlerden itibaren SGK binasına geldi. Kurum yetkilileri tarafından, giriş katında karşılanan vatandaşlar daha sonra işlem yapacakları birimlere yönlendirildi.

Vatandaşlardan Nihat Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılandırmadan yararlanmak için SGK'ya başvurduklarını söyledi.

Söz konusu kanunun önemli bir fırsat olduğunu belirten Yılmaz, başvuru süresinin yarın sona ereceğini bu nedenle yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

