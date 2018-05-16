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Kırklareli Valisi Çiftçi, engellilerle iftar yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:02 | Son Güncelleme

Vali Orhan Çiftçi: "Biz de burada huzurlu bir şekilde iftar yapıyorsak, sınırlarımızda gerekse ülkemizin içerisinde görev yapan askerimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz var. Onların tuttuğu nöbetlerle, yaptığı görevlerle biz burada huzur içinde iftar ediyoruz. Onlara da görevlerinde başarılar diliyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, ilk iftarı engellilerle yaptı.

Vali Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla Polis Tesislerinde engellilerle iftar programında bir araya geldi.

İftarın ardından konuşan Çiftçi, Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını engellilerin oluşturduğunu söyledi.

Engellilere çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve sosyal haklardan yeterince yararlanmaları için devletin önemli çalışmalarının olduğunu ifade eden Çiftçi, "Devletimiz bu kapsamda sosyal devlet olmanın bir gereği olarak eğitim, sağlık, istihdam haklarında hizmetlerini engelli vatandaşlarımıza sunmaktadır. Son 15 yılda yapılanlara da herhalde hepiniz şahitsinizdir. Bazı şeyleri düşünmek mümkün bile değildir. Çok şükür engellilere devletimizin, hükümetimizin çok güzel düzenlemeleri oldu." diye konuştu.

Vali Çiftçi, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamını kınadığını belirtti.

"Bunları yapanları Allah kahretsin inşallah" diyen Çiftçi, şöyle devam etti:

"Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Biz de burada huzurlu bir şekilde iftar yapıyorsak sınırlarımızda, gerekse ülkemizin içerisinde görev yapan askerimiz, güvenlik güçlerimiz, polislerimiz var. Onların tuttuğu nöbetlerle, yaptığı görevlerle biz burada huzur içinde iftar ediyoruz. Onlara da görevlerinde başarılar diliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum."

İftar programı Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın okuduğu dua ile sona erdi.

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