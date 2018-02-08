Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eski sevgilisini ormanda dövdü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı müfettişlerine ifade veren Meltem Ö.'nün, “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum. Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu. Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi" dediği ortaya çıkmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI



İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde Meltem Ö. ismindeki kadını kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddiaları ile ilgili yayımlanan haber üzerine, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15.09.2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA