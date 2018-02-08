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Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, eski sevgilisini ormanda dövdü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 12:13 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Ö.’yü yanında bulunan kişilerle birlikte ormanlık alana götürüp darp ettiği iddiası gündemi sarsmıştı. İddiaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde Meltem Ö. isimli bir kadını kaçırdığı iddia edilmiş, kaçırılan Meltem Ö.'nün ifadesinde "Ayaklarının altını öperek kurtuldum" dediği öne sürülmüştü.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerine ifade veren Meltem Ö.'nün, “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum. Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu. Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi" dediği ortaya çıkmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İçişleri Bakanlığı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde Meltem Ö. ismindeki kadını kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddiaları ile ilgili yayımlanan haber üzerine, müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, olayın yargıya intikal ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15.09.2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir. Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

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Kırklareli Orhan çiftçi kaymakam Mudanya darp

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
Polisin Askerin en ufak bir hatasında açığa almasını bilirsiniz. Vali beyi açığa alacak babayiğit yok mu ?
“OĞLUM KAYMAKAM OLMUŞSUN AMA ADAM OLAMAMIŞ’SIN”
vali böyle yaparsa reis ne yapar !!!
vali böyle yaparsa halk ne yapar !!!
Yok artık. iddiası bile iğrenç.
Böyle kalitesiz yaratıklar yetki sahibi olursa vah memleketin haline.
bu adama yakinda odul verirler merak etmeyin..
Mülkiye müfettişi, mülkiyeli ile kankadır. Bişey olmaz.
Zaten balık baştan kokarmış. Başa göre tıraş derler ya aynen öyle Türkiye'nin hali.
Sonra babası dönmüş ve "Oğlum ben sana vali olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim" demiş ve hikaye son bulmuş.
TERFİ EDER SORUŞTURMA SONUNDA .
BU ZAT LA İLGİLİ SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM. AÇIĞA ALINMADIĞINA GÖRE ARKASINDA KİMLER VAR ACABA
MÜLKİYE MÜFETTİŞİNİ OLAYIN ÜSTÜNÜ ÖRTSÜN DİYE GÖREVLENDİRMİŞLERDİR.....
NORMAL..SIRADAN BİR KAMU GÖREVLİSİNİ EN KÜÇÜK BİR HATASINDA SÜRÜM SÜRÜM SÜRÜNDÜREN DEVLETİM...DEVLETİ TEMSİL EDEN BU ŞAHSİYETE SEYİRCİ KALMAMALI
bu ülke böyle böyle valilere kaldıysa yazıklar olsun
Ensesi kalın olunca yaptığı yanına kar kalır. Güçlüysen mevki sahibiysen yada paran çoksa o adalet eğilip büğülüp işliyor.ama sıradan parasız insanlara direk içinden geçerek işliyor.
APK ( AL PARANI KES SESİNİ )
Önümüzdeki dönemin Milletvekillerinden biri belli oldu. Kadına şiddet bunların fıtratında var.
VALİ gibi ilin en yüksek mülki makamına oturan biri HALKIN HAKSIZLIK KARŞISINDA HAKLARINI KORUMA-KOLLAMA DA KANUN VE KAİDLERE RİAYET ETMESİ GEREKEN ÖRNEK ŞAHIS olduğunu düşünürsek bu şahsın o makamın VAKAR,MANEVİ DEĞER VE DEVLET ADINA HAREKET ETMEDE LİYAKATA LAYIK OLMADIĞI anlaşılmaktadır. HÜKÜMET VE İÇİŞLERİNİN DERHAL BU ŞAHSIN VALİLİKTEN ALINMA İLE BİRLİKTE MEMURİYETTEN MEN EDİLMESİ ŞARTTIR.Çünküüü; 1-Kaymakam iken gayri meşru ilişki yaşıyor ve evli olduğu haldr. 2-Bu bayanla samimi ilişkisi değil zevki ve mevkisinin verdiği nüfuzu kötü kullanması sözkonusudur. 3-DARP-GASP VE YAĞMA SUÇU VAR.
ORGANİZE SUÇ İŞLEYEN VALİ değil temizlik görevlisi dahi olamaz.
Ne çıkarsa bunlardan çıkıyor ! Anladın sen onu. Balık Baştan kokar...
bu adam valilik nasıl yapmış tuz kokmuş tuz yazıklar olsun
SIRADAN VATANDAŞ YAPSA NE OLURDU ACABA
ön yargılı olmak kolay zannetmiyorum vali makamına gelmiş kişinin bu tür ucuz şeyler yapması KİM OLURSA OLSUN önyargı önyargı önyargı görelim bakalım NETİCEYE göre yorumlayalım
Kanun koyucuların ,kanunları uygulatanların kanunlara uymadığı bir ülkede vatandaş kanunlara uyar mı
ben başbakan olacağım bir dakka görevde tutmam...bu mu mülki amir.....mülki amir dediğin halkın derdiyle uğraşır,şehrin sorunlarıyla uğraşır,halkın babasıdır açıkçası,şimdi bu adam onun bunun karısına namusuna sarkacak ve bunu mülki amir olarak o makam da tutacaksın,tutarsan bundan sonra yapacaklarından da sorumlu olursun devlet olarak......ACİLEN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILSIN.....AHLAKSIZ ,İFFETSİZ BİRİSİ MÜLKÜ AMİR OLMAMALI VE O KOLTUKTA OTURMAMALI.......İMAM O........ CAMAAT S........ YOKSA.....
daha deşseler neler çıkar bu valiler ,yardımcıları ve kaymakamlar hakkında...
rezalet. devletten dolgun maas al bir de ohhh yavrum hayatını yasa yazıklar olsun bizim calısıp verdigimiz vergilerle bu adamlar neler yapıyorlar rezillik dizboyu canım memleketimin valisine bak ya nasıl musaade ediyorsunuz bunlara devleti yonetenler hiç mi takipe tmezsiniz de basın duyurunca ortaya cıkar
aşağılık
Tarımbakanıda şoförünü danışman yapmış. Torpilin varsa bu ülkede herşey olursun, her ihaleyi alırsın. Nezaman liyakattan kurtuluruz bu ülke kalkınır. Bu valide buralara nasıl gelldi kimbilir.
Eger iddalar dogruysa ve hala valilik makamini iskal ediyor ise yaziklar olsun icisleri bakanina diyecem ama bildigim bakan boyle birseye musade etmez bekleyip gorelim
böyle insanlarda vali olabiliyormuş demek ki
balık baştan kokmuş zaten?
bunların kadına bakışı belli neyi tartışıyorus ki burda...kendi evinde ailesinde kadına böyle bakan ülkeye nasıl kadın hakları falan getirecek.
BÖYLE OLUR aKP VALİSİ.
nerde bu devlet nerde bu millet?
kadın kendi kaşınmış. adamın arabasına taş atmak nedir.
ben niye vali olamadıgımı şimdi anladım
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