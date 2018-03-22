Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin kaçırıp, dövdüğü sevgilisi konuştu

Evli, üç çocuk sahibi olan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 2014’te Mudanya’da kaymakam olarak görev yaparken Meltem Ö. ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İkilinin ilişkisi 2016 yılı ortalarına kadar sürdü. Bağcılar Kaymakamı olarak atanan Çiftçi, Ö.’ye, kendisinden ayrılmak istediğini söylemiş, Ö., ise kabul etmemişti.

Geçen yıl, 8 Mayıs’ta Çiftçi ve Ö. Bursa ile Mudanya arasında yer alan Bademli’de bir mağazanın önünde buluşmak için anlaştılar. Ancak Çiftçi, yalnız değildi. Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Özkalfa'yı, yanında bulunan kişilerle birlikte arabasına el koyarak zorla kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği iddia edilmişti.

Çiftçi'nin, Meltem Özkalfa'yı alıkoyma görüntüleri de kamerala yansımıştı. Özkalfa, “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman ise, Meltem Özkalfa'yla bir röportaj gerçekleştirdi. Özkalfa, Orhan Çiftçi'nin hala Kırklareli Valisi olarak görev yaptığını belirtirken, olayı eğer basına yansıtmasaydı üstünün örtüleceğini ifade etti.