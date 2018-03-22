HABER

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi'nin kaçırıp, dövdüğü sevgilisi konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 07:46 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamıyken Meltem Ö.’yü yanında bulunan kişilerle birlikte kaçırıp ormanlık alanda dövdüğü iddia edilmiş, hatta olayın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ayşe Arman, Meltem Özkalfa'yla bir röportaj gerçekleştirdi. Özkalfa, Orhan Çiftçi'nin hala Kırklareli Valisi olarak görev yaptığını belirtirken, olayı eğer basına yansıtmasaydı üstünün örtüleceğini ifade etti

Evli, üç çocuk sahibi olan Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, 2014’te Mudanya’da kaymakam olarak görev yaparken Meltem Ö. ile ilişki yaşamaya başlamıştı. İkilinin ilişkisi 2016 yılı ortalarına kadar sürdü. Bağcılar Kaymakamı olarak atanan Çiftçi, Ö.’ye, kendisinden ayrılmak istediğini söylemiş, Ö., ise kabul etmemişti.

Geçen yıl, 8 Mayıs’ta Çiftçi ve Ö. Bursa ile Mudanya arasında yer alan Bademli’de bir mağazanın önünde buluşmak için anlaştılar. Ancak Çiftçi, yalnız değildi. Çiftçi’nin Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde tanıştığı Meltem Özkalfa'yı, yanında bulunan kişilerle birlikte arabasına el koyarak zorla kaçırıp ormanlık alanda darp ettiği iddia edilmişti.

Çiftçi'nin, Meltem Özkalfa'yı alıkoyma görüntüleri de kamerala yansımıştı. Özkalfa, “Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet yazarı Ayşe Arman ise, Meltem Özkalfa'yla bir röportaj gerçekleştirdi. Özkalfa, Orhan Çiftçi'nin hala Kırklareli Valisi olarak görev yaptığını belirtirken, olayı eğer basına yansıtmasaydı üstünün örtüleceğini ifade etti.

1845346_0_1518080180gm5cS

Özkalfa'yla yapılan röportajın ilgili kısmı şu şekilde:

"- Orhan Çiftçi olay tarihinde kaymakamdı şimdi de vali statüsünde...

Evet. O yüzden de hakkındaki dosya, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verdiğine dair bir belge henüz elimize ulaşmadı. Olayda azmettirmekten şüpheli vali hakkında soruşturma izni verilmesi ve HTS kayıtlarının toplanmasından sonra dava açılacak...

1845346_2_1518080180FOjTy

  • Siz, olayı basına vermeseydiniz üstü kapatılacak mıydı?

Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Olayın ertesi günü, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundum. Hastane raporları, kamera görüntüleri ve görgü tanığının beyanları üzerine soruşturma başlatıldı. O soruşturmada sadece Orhan Çiftçi’nin adı vardı. Diğer şüpheliler ‘faili meçhul’ olarak geçiyordu. Orhan Çiftçi, olay tarihinde kaymakam olduğu için soruşturma dosyası, yetkisizlikle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Olay medyada ele alındıktan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütüldü ve o ‘faili meçhul’ denilen şüpheliler bulunmaya başladı."

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz

SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!SONAR Başkanı gece yarısı gözaltına alındı!
Suudi Arabistan'da devrim gibi karar! Tarih oluyor...Suudi Arabistan'da devrim gibi karar! Tarih oluyor...
iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Valisi Orhan çiftçi

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Kanal D ve Hürriyet kaç paraya satıldı? Aydın Doğan hakkında flaş iddia

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar ve Münbiç açıklaması

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü! KAP açıklaması geldi

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Abdullah Öcalan ile ilgili ilginç iddia! Mühendisle görüşmüş

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Çavuşoğlu'ndan Münbiç yanıtı: Anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Yanında çalıştırdığı erkek çocukların hayatını kararttı

Okuyucu Yorumları 15 yorum
haketmemis demek isterdim ama evli adamla birliktr olan bu kadinin da sütten çıkmış ak kaşık olmadigini hepimiz biliyoruz. vali de kadin da dayaklik
Devletin verdigi makamla mevki ile zorbalık yapan insanlar oldukça bu ülke hiç bir zaman düzelmez
İşte memleketimiz. Bir Vali elinde kılıçla konuşma yapar bir vali Eski manitasını ormanda döver Bunların hepsi yerli ve milli....
DEVLETİ YÖNETENLERİN KALİTESİNE BİR ÖRNEKLEM...
afam terfi etmiş....
VALİ VAR KIRMIZI IŞIKTA KONVOYU DURDURUR! VALİ VAR KÖPRÜ YAPTIRMAK İÇİN CANINI ORTAYA KOYAR! BİRDE ŞU VALİCİK VAR , ORMANA KAŞAR ÇIKARIR
senı derhal edep ve adaba aykırılık ıffetsız hayat surmeden memurıyetten derhal atılmalı
AKP valisi ne olacak Bunlar böyledir. Normal aşka, ilişkiye zina derler. Ama kendileri perde arkasında zorla tecavüz ederler, İmamları korkutur, zinhar cehennemde yanarsın diye Müftü aynı yolda zırlar 9 yaşında evlenilir der Vaiz Atatürksüz çanakkale hutbesi okur. Bırakın bu işleri be yettiniz
benim valim yapmaz öyle şey
aman üstünü kapatın hemen vali öyle şeyler yapmaz
NE İŞ YAHU? KAMU GÖREVİ YAPACAKLARIN LİYAKATLARI İYİ ARAŞTIRILMALI... DEVLETİN GÜCÜNÜ "KENDİ GÜCÜ" GİBİ KULLANAMAMALI... DÜN 3 AYRI POLİS SUÇU VARDI. Kİ EN AŞAĞILIK OLANINDAN "KADINA TECAVÜZ!!!" YENİÇERİNİN SON ZAMANKİ HALLERİ BUNLAR...
BU VALİNİN DERHAL GÖREVDEN ALINIP MESLEKTEN ATILMASI LAZIM UTANMAZ HERİF
ilişikinin içeriği nedir acaba ?
vali mafyatik olursa halk nasıl olur???
- Tencere dibin kara - Seninki benden kara
Diğer Haberler
Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Çiftlik Bank’ın sahibi Mehmet Aydın bunu planlıyormuş!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Korkunç itiraf: Suikast ve saldırılar için özel yüz maskesi!

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 27 gözaltı

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.