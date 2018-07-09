Kırklareli'de 21 kaçak yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 21 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.
Operasyonda, Pakistan ve Irak uyruklu 21 kişi yakalandı.
Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
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