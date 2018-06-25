Kırklareli'de 51 kaçak yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 51 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç ayrı grubu tespit etti.

Operasyonda, Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 51 kişi yakalandı.

Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

