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Kırklareli'de aranan kişilere yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 09:10 | Son Güncelleme

Çeşitli suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 25 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu, 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, bazı belgelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 22'si serbest bırakıldı.

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