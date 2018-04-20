Kırklareli'de, Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin dava

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Gezi Parkı odaklı eylemlere ilişkin 2014 yılında verilen kararın Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce usulen bozulmasının ardından 53 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı.
Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet'' suçundan yargılanan 37 sanık ve avukatlar katıldı.
Kimlik tespiti yapılmasının ardından, iddianame ve dosya eklerinin okunmasıyla başlayan duruşmada, yapılan tebligatın ulaşmadığı ve duruşmaya katılmayan sanıklar tespit edildi.
Daha sonra duruşmada hazır bulunan sanıkların savunmaları alındı.
Tutuksuz sanık H.M, savunmasında, yargıtayın bozma ilamını kabul etmediğini söyledi.
Konusu suç teşkil eden bir olaya karışmadığını ifade eden H.M, Gazi Parkı sürecinde demokratik hakkını kullandığını ileri sürdü.
Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen H.M, önceki yargılamada hakkında beraat kararı verildiğini, ilk savunmalarının geçerli olduğunu belirterek, beraatini talep etti.
Duruşmada, diğer sanıklar da beraatlerini istedi.
Savunmaları alınmayan sanıklara tebligat yazılması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma, 26 Eylül'e ertelendi.
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