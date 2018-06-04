Kırklareli'de sağanak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte aniden başlayan sağanağa yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sebebiyle de bazı araçlar yolda kaldı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerindeki suları tahliye etmeye çalışırken, Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklardaki mazgal kapaklarını açarak biriken suları tahliye etti.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyararak, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 16 derece olduğu kentte, yağışın kısa süreli etkisinin ardından, bu hafta yeni bir yağış beklenmediği belirtildi.

