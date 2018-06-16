KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Kentte aniden başlayan yağmura yakalanan vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı araçlar yolda kaldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, yağıştan etkilenen vatandaşlar Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Ekipler ev ve iş yerlerinden motopomplar ile suyu tahliye etti.

Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri uyararak, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu kentte, yağışın yarına kadar etkili olmasının öngörüldüğü belirtildi.

