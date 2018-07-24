Kırklareli'de şiddetli yağış

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kentte aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda da çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

