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Kırklareli'de şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:32 | Son Güncelleme

Kentte aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kentte aniden başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs durakları ile iş yerlerinin tentelerinin altına sığınırken, bazıları da şemsiye, çanta ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri ise su birikintisi olan cadde ve sokaklardaki mazgallarda da çalışma yaptı.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü şehirde, yağışın hafta boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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hayatı olumsuz yönde sağanak

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