Kırklareli'de trafik kazası: 3 yaralı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Turgutbey Caddesi'nde Erhan Asan yönetiminde 39 T 1185 plakalı taksiyle Turgay Es idaresindeki 39 AK 037 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan Asan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralı her iki sürücüyle kamyonette bulunan Miray Kurnaz, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
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