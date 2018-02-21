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Kırklareli'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 10:12 | Son Güncelleme

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı, araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Turgutbey Caddesi'nde Erhan Asan yönetiminde 39 T 1185 plakalı taksiyle Turgay Es idaresindeki 39 AK 037 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan Asan, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı her iki sürücüyle kamyonette bulunan Miray Kurnaz, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kaza trafik

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