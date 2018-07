Kırklareli'de yavru kedinin ayağını başka bir hayvan koparmış

BABAESKİ (Kırklareli),(DHA)- KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde, sol arka ayağı koparılmış halde boya kutusu içinde bulunan yavru kedinin ayağını başka bir hayvanın kopardığı belirlendi.

Babaeski'de Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği üyesi Ahmet Kılıç, Hacı Hasan Mahallesi'nde, boş boya kutusu içindeki yavru kediyi fark edip kutudan çıkardı. Kedinin sol arka ayağının kesilerek koparılmış olduğunu gören Kılıç, tedavi için veterinere götürdü. Veteriner Önder Sünnetçioğlu, yaklaşık 1 haftalık yavru kedinin ayağının insan tarafından değil, başka bir hayvan tarafından koparıldığını tespit ettiğini söyledi. Kedinin bacağının insan tarafından koparıldığının sanıldığını belirten Sünnetçioğlu, şunları söyledi:

"Yaptığım kontrollerde şahıs değil başka diş izlerine rastlandı. Bazı hayvanlarda bu tür yeni doğan kokusu olabilir, üzerinde diğer başka bir hayvanın salgısı da olabilir. Yani bu konuda her hangi bir insanın yaptığına dair bir delil yok. Onun için buna erken karar vermek doğru olmaz. Çünkü insanın yaptığına dair her hangi bir iz yok. İnsan yapmış olsaydı eklemden kopardı. Bu bildiğiniz bir başka hayvan tarafından ısırma vakası. Onun için biz buna gerekli tedavilere başladık, sonuçta büyük ihtimal ile olumlu iyi olacaktır. Tabii annesinden aldığı bağışıklığa göre iş değişir. Eğer bağışıklığı sağlam ise annesine gerek olmadan büyüyecektir. Gerekirse 3 bacakla da yürüyecektir. Biz yavru kedinin önce yarasını temizledik, güzel bir dezenfekte ettik. Çünkü gecikmeden dolayı yaranın içinde kurtlanma oluşmuş onları temizledik. Daha sonra yara içinde kalan parça kemik dokular alınıp, o alanda parçalanan kemikler temizlendi ve orası dağlandı ve bu şekilde yara kapatılmış oldu. Şu an ağrı kesici tedavisi, antibiyotik ve sprey tedavisi uyguluyoruz. Başka bir şey gelişmezse kopan ayak yarası kısa sürede iyileşir."

Babaeski Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hafize Türkcan, sahiplendiği kediye 'Yaşar' adını verdiklerini söyledi. Türkcan, tedavinin ardından kedinin yaşama tutunduğunu belirterek, "Böyle giderse yaşayacak ve yürüyecek. Bizim amacımız zaten sokak hayvanlarını korumak, biz dernek olarak, hiçbir ücret almadan gönüllü olarak çalışan kişileriz. Sokak hayvanları için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.