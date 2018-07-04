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Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:23 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ana dava dosyasından tefrik edilen tutuksuz 5 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ana dava dosyasından tefrik edilen tutuksuz 5 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, TSK'dan ihraç edilen aralarından Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski Kurmay Albay G.G'nin de bulunduğu A.Ş, E.A, O.N.Y ve A.B ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada R.D tanık olarak dinlendi.

Tanık R.D, ifadesinde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tüm bildiklerini anlatacağını belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Kırklareli, Lüleburgaz ve Edirne tugay komutanlarının G.G'nin konutunda bir toplantı yaptığını ifade eden R.D, bu toplantıda darbe hakkında konuşulduğunu öne sürdü.

Toplantının çok gizli tutulduğunu ileri süren R.D, ayrıca tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in de Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ziyaretinin de çok gizli tutulduğunu iddia etti.

Tugay karargahlarına ziyaretlerin kayıt altına alındığını aktaran R.D, "Mehmet Nail Yiğit gizli bir şekilde Lüleburgaz'daki tugaya nisan ya da mayıs aylarında ziyareti oldu. Bu ziyarette o zamanlar anlam verememiştim. Normalde general rütbesinde birisi tugaya geldiğinde kayıt altına alınırdı. Bu kişinin programı bellidir ancak bu karargahta gizlenmiştir. Bu toplantı da Babaeski'deki toplantı da gizlenmiştir.''

Sanıklar gelen belgeler ve tanık beyanlarına karşı savunma yaptı.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı İbrahim Topaldemir, mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, savcılık mütalaasının oy birliğince kabul edildiğini açıkladı. Duruşma, 7 Kasım tarihine ertelendi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ

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