Kırklareli'deki FETÖ darbe girişimi davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında destek amacıyla İstanbul'a gitmek için 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından çıkma hazırlığı yaptıkları iddiasıyla haklarında haklarında yürütülen soruşturma kapsamında ana dava dosyasından tefrik edilen tutuksuz 5 eski askeri personelin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, TSK'dan ihraç edilen aralarından Babaeski 1. Zırhlı Tugay Komutanı eski Kurmay Albay G.G'nin de bulunduğu A.Ş, E.A, O.N.Y ve A.B ile sanık avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından gelen belgelerin okunması ile başlayan duruşmada R.D tanık olarak dinlendi.

Tanık R.D, ifadesinde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin tüm bildiklerini anlatacağını belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Kırklareli, Lüleburgaz ve Edirne tugay komutanlarının G.G'nin konutunda bir toplantı yaptığını ifade eden R.D, bu toplantıda darbe hakkında konuşulduğunu öne sürdü.

Toplantının çok gizli tutulduğunu ileri süren R.D, ayrıca tuğgeneral Mehmet Nail Yiğit'in de Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ziyaretinin de çok gizli tutulduğunu iddia etti.