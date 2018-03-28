KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''esnaf yapılanması'' ana dava dosyasından tefrik edilen, biri itirafçı 2 sanık çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, ilk olarak itirafçı olarak yargılanan tutuksuz sanık H.A, hakim karşısına çıktı.

Duruşma, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin H.A hakkında mahkemeye gelen belgeleri okumasıyla başladı.

Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasında H.A'nın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

H.A, savunmasında, FETÖ Terör Örgütü'ne ilişkin bildiği ve yaşadığı her şeyi anlattığını öne sürdü.

Dini duygularının sömürülerek örgütle bağlantılı şirkette mevki sahibi yapıldığını iddia eden H.A, şirketin karar alma organında ise firari şüpheli il imamı Şuayip Beyazıt'ın dışında kimsenin söz sahibi olmadığını bildirdi.

Örgüt mensuplarının her zaman iyi niyetinin kullandığını ileri süren H.A, ''1999 yılından bu yana Kırklareli'deyim. 'Devlete hayırlı öğrenciler yetişmesi için faydalı olurum' diye örgüt olarak bilmediğim bu yapıya katıldım. Hiçbir faaliyette kötülük yapmadım. Benim iyi niyetimi, dini duygularımı kullanarak bir yere getirdiler. Ama güvenmedikleri için de evime böcek yerleştirdiler, ayrılmak istediğimde de tehdit ettiler. Vatan hainliği benim için çok ağırdır. 15 Temmuz'dan bu yana Cumhuriyet Başsavcılığıyla işbirliği etmeye çalıştım. Bildiğim ve duyduğum yaklaşık 80 kişinin ismini verdim. Beraatimi talep ederim.''