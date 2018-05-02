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Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 19:34 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşı Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezindeki salonda görülen duruşmaya, eski İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanıkla tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Bazı sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek, savunmasında hiçbir dinlemenin usulsüz olmadığını savundu.

İddianamede hakkındaki suçlamaların hiçbir delili olmadığını ileri süren Şimşek, savunmasına yarın da devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ halk eğitim SEGBİS

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