Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Kısa bir süre ara verilen duruşma, tutuklu sanık İbrahim Şimşek'in ifadesi ile sürdü.
Şimşek, savunmasında, usulsüz olduğu iddia edilen birçok dinlemenin "önleme dinlemesi" olduğunu savundu.
Dinlenen kişilerin hiçbir şekilde suçlanmadığını ileri süren Şimşek, dinlemelerin istihbarat faaliyetleri kapsamında suçun önceden tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.
İstihbarat şubesinde görev yaptığı 2010-2013 dönemlerinde bin 200 hattın takip edildiğini belirten Şimşek, bu takip için yılda yaklaşık 3 bin 500 yazışma yapıldığını anlattı.
Müfettişlerce yapılan incelemede bin 200 hattan 70'inin usulsüz dinlendiğinin tespit edildiğini aktaran Şimşek, yapılan tespitlerin hatalı olduğunu öne sürdü.
İstihbarat Daire Başkanlığı'nca karar takip sistemindeki kararların da silindiğini iddia eden Şimşek, ''Karar takip sistemi güncellendikten sonra bütün veriler silinerek yok edilmiş. Bu işlemin sorumluluğu o dönemde İstihbarat Daire Başkanlığı'nı yürüten kişilerin sorumluluğundadır. Bu kayıtlar benim tarafımdan silinmedi.'' diye savunma yaptı.
Öte yandan savunma yapan Şimşek'in, bir tarih sorduğu sırada tutuklu sanıklardan Muhammed Karhan'ın ''Doğrudur müdürüm'', isimlerin yer aldığı bir listeyi istediği sırada ise yine tutuklu sanıklardan İzzet Otyakmaz'ın dosyasından çıkartarak ''Buyurun müdürüm'' dediği duyuldu.
Duruşma yarın Şimşek'in savunmasıyla devam edecek.
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