Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmalarıyla devam etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kısa bir süre ara verilen duruşma, tutuklu sanık İbrahim Şimşek'in ifadesi ile sürdü.

Şimşek, savunmasında, usulsüz olduğu iddia edilen birçok dinlemenin "önleme dinlemesi" olduğunu savundu.

Dinlenen kişilerin hiçbir şekilde suçlanmadığını ileri süren Şimşek, dinlemelerin istihbarat faaliyetleri kapsamında suçun önceden tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti.