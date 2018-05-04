Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davası

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesine ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı dava, sanık savunmasıyla devam etti.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi'ndeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşma, üç celsedir savunma yapan tutuklu sanık İbrahim Şimşek'in beyanları ile devam etti.

Şimşek, savunmasının 12 bölümden oluştuğunu ve 3 günde 6 bölümünü tamamlayabildiğini ifade ederek, mahkemenin daha fazla vaktini almamak için bazı bölümleri atladığını söyledi.

Hiç bir suça karışmadığını ve yapılan dinlemelerin de usule uygun olarak gerçekleştirildiğini iddia eden Şimşek, usulsüz eylemde bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, öğle arası verildi.

