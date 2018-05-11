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Kırklareli'deki FETÖ'nün usulsüz dinleme davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü elebaşı Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, STK temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi ve takip edilmesine ilişkin, 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada ara karar verildi

KIRKLARELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen aleyhinde kitap yazacağının duyulmasının ardından kaçırılan ve cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç ile belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesine ve takip edilmesine ilişkin, Gülen'in de dahil olduğu 3'ü firari, 20'si tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada ara kadar verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezindeki salonda yapılan duruşmada, eski Kırklareli İstihbarat Şube Müdürü İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu.

Bazı sanıklar da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya'nın dün verdiği mütalaaya karşı kararı açıkladı.

Yeltepe, kararda, İbrahim Şimşek'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildiği belirtti.

Tutuklu sanıklardan Adem Akpınar ve Tolga Güzeltaş'ın usulsüz dinleme davasından tahliyelerine hükmedildiğini aktaran Yeltepe, firari sanık Ali Özdoğan hakkında kırmızı bülten düzenlenmesine, diğer firari sanıkların ise yakalama emirlerinin devamına karar verildiğini açıkladı.

Duruşmanın ardından tutuklu sanıklardan Şimşek, ceza infaz kurumu ring aracına bindirildiği sırada görüntü alan basın mensuplarına tepki göstererek ''Hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım", tutuklu sanıklardan Güneş'in de ''6 aya kalmayacak çıkacağız buradan kardeş.'' dediği duyuldu.

Duruşma, 17 Ekim 2018 tarihine ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
2. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ Haydar Meriç

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