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Kırklareli'deki FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

Örgütün "emniyet yapılanması" kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması'' kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitimi Merkezi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, 30 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle başladı.

Duruşma, gelen belgeler ve mütalaaya karşı sanık savunmalarıyla devam etti.

Tutuklu sanıklardan Levent Güneş, savunmasına başlamadan önce mahkeme heyetine teşekkür ettiğini bildirdi.

Bazı mahkemelerde tek duruşma celsesinde hükmün açıklandığını belirten Güneş, heyetin üç duruşmadır sabırla dinleyerek lehte ve aleyhte delil toplamaya çalıştığını ifade etti.

Adaletin bir gün herkese lazım olacağını savunan Güneş, ''Ben komiserlik rütbesini sınava ikinci kez girdiğimde kazandım. Eğer ki örgüt üyesi olmuş olsaydım komiser olmam daha kolay olabilirdi. Bugüne kadar kimseden ne bir talimat aldım, ne de talimat verdim. Ayrıca kimseye himmet de vermedim. İstekleri doğrultusunda hareket etmedim ancak silahlı terör örgütü yöneticisi olarak yargılanıyorum.'' diye konuştu.

Tutuklu sanık Cihan Gürler de hakkında verilen mütalaayı kabul etmediğini söyledi.

Silahlı terör örgütü üyesi olmadığını ileri süren Gürler, 16 aydır hakkındaki mesnetsiz suçlamalardan dolayı tutuklu bulunduğunu iddia etti.

Duruşmaya, yarın devam edilecek.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi emniyet yapılanması FETÖ PDY

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