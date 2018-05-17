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Kırklareli'deki FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "emniyet yapılanması" kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması'' kapsamında şube müdürü, komiser, komiser yardımcısı ve polis memurlarının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 2'si firari 46 eski emniyet personelinin yargılanmasına devam edildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitimi Merkezinde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, 30 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşma, tanıkların dinlenilmesiyle başladı.

Tutuklu sanıklardan Ali Osman Özkan, savunmasında, hakkında suç örgütüne ilişkin somut hiçbir delil bulunmadığını ileri sürdü.

Özkan, 22 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını iddia etti.

Duruşmada, sanıkların gelen belgeler ve esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları tamamlandı.

Mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin sorulması için duruşmayı 22 Mayıs Salı gününe erteledi.

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2. Ağır Ceza Mahkemesi emniyet yapılanması FETÖ/PDY

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