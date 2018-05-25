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Kırklareli'deki FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin "emniyet yapılanması"na yönelik 33'ü tutuklu, 2'si firari 47 eski emniyet personelinin yargılandığı davada 29 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği", 1 sanığa "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan çeşitli oranlarda hapis cezası verildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ''emniyet yapılanması''na yönelik 33'ü tutuklu, 2'si firari 47 eski emniyet personelinin yargılandığı davada 29 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği", bir sanığa "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan çeşitli oranlarda hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitimi Merkezinde oluşturulan salonda görülen duruşmaya, 30 tutuklu sanıkla bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Bazı sanıkların Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, sanıklar hakkındaki kararı açıkladı.

Yeltepe, 19 sanığa "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 5 yıl 22 ay 15 gün, 3 sanığa 6 yıl 3 ay, 5 sanığa 7 yıl 6 ay, bir sanığa 2 yıl 13 ay 15 gün, bir sanığa 2 yıl 17 ay 7 gün, "Silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan ise bir sanığa 9 yıl hapis cezası verildiğini belirtti.

8 sanığın tahliyesine karar verilen duruşmada, 17 sanığın dosyaları ise tefrik edildi.

Duruşmanın ardından, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevi ring araçlarına bindirilen sanıklardan biri basın mensuplarına tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet FETÖ PDY

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