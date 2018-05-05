Kırklarelili şehidin rölyefi doğum gününde açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın büyüdüğü sokağa konulan rölyefi, doğum gününde düzenlenen törenle açıldı.
Tören dolayısıyla Yayla Mahallesi'nde doğup büyüdüğü şehidin isminin verildiği sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.
Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünün herkes için onurlu, gururlu ve buruk bir gün olduğunu söyledi.
Hayatının baharının ilk yıllarında vatan topraklarını savunmak için Anıl Yalap'ın canını feda ettiğini belirten Kesimoğlu, Türk milletinin vatan topraklarında geleceğe güvenle erişmesi ve yaşaması için Mehmetçiklerin şehit olduğunu kaydetti.
Şehitlerin isimlerini yaşatmayı bir görev kabul ettiklerini anlatan Kesimoğlu, ''Anıl evladımızın çocukluğunda top oynadığı, bisiklete bindiği sokağa ismini verdik. Ebed müddet Soğukkuyu Sokağı, Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap Sokağı olarak anılacak. Terör nereden, kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugün Anıl'ın doğum günü. O hepimizin yüreklerinde yaşayacak. Geleceğimiz çocukları onu bir kutup yıldızı gibi görecekler, vatan aşkı, vatan sevgisi örnek olacak. Bizim atamıza sözümüz var. Hiçbir güç bizi vatan sevgisinden alıkoyamaz.'' diye konuştu.
Şehidin annesi Kıymet Yalap da acılarına ortak olan herkese teşekkür etti.
Tüm askerlerin evlerine ailelerine sağ salim kavuşması temennisinde bulunan Yalap, ''Ben şehit annesi oldum. Onurlu ve gururluyum. Çünkü öyle bir cesaretli, vatanına öyle bağlıydı ki anlatmama gerek yok'' dedi.
Belediye Başkanı Kesimoğlu, göz yaşlarına hakim olamayan anne Yalap'a sarılarak teselli etti.
Törende, Şehit Yalap'ın rölyefi ve adının verildiği sokağın açılışı gerçekleştirildi. Oğlunun rölyefini öpen anne Kıymet Yalap, ''Oğlum büyüdüğü sokakta yaşayacak.'' ifadelerini kullandı.
Törene, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Albay Cihan Uzun, Emniyet Müdürü Erkin Adalar, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Kadir Oğuz, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Kırklarelili Astsubay Göktan Özüpek'in annesi Sevim Özüpek'in, protokol üyeleri ile şehit yakınları katıldı.
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