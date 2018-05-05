Kırklarelili şehidin rölyefi doğum gününde açıldı

KIRKLARELİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın büyüdüğü sokağa konulan rölyefi, doğum gününde düzenlenen törenle açıldı.

Tören dolayısıyla Yayla Mahallesi'nde doğup büyüdüğü şehidin isminin verildiği sokak, Türk bayraklarıyla donatıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, burada yaptığı konuşmada, bugünün herkes için onurlu, gururlu ve buruk bir gün olduğunu söyledi.

Hayatının baharının ilk yıllarında vatan topraklarını savunmak için Anıl Yalap'ın canını feda ettiğini belirten Kesimoğlu, Türk milletinin vatan topraklarında geleceğe güvenle erişmesi ve yaşaması için Mehmetçiklerin şehit olduğunu kaydetti.

Şehitlerin isimlerini yaşatmayı bir görev kabul ettiklerini anlatan Kesimoğlu, ''Anıl evladımızın çocukluğunda top oynadığı, bisiklete bindiği sokağa ismini verdik. Ebed müddet Soğukkuyu Sokağı, Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap Sokağı olarak anılacak. Terör nereden, kimden gelirse gelsin bir insanlık suçudur. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bugün Anıl'ın doğum günü. O hepimizin yüreklerinde yaşayacak. Geleceğimiz çocukları onu bir kutup yıldızı gibi görecekler, vatan aşkı, vatan sevgisi örnek olacak. Bizim atamıza sözümüz var. Hiçbir güç bizi vatan sevgisinden alıkoyamaz.'' diye konuştu.