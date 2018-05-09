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Kırklareli'nde 15 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 09:41 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 15 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, bir kamyon kasasında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 15 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Babaeski ilçesi Karamesutlu köyünde U.K. yönetimindeki bir kamyoneti durdurarak, yaptığı aramalarda Irak ve Suriye uyruklu 15 kişiyi yakaladı.

Öte yandan ekiplerin yaptığı aramalarda kasa içerisinde şişme bir bot ele geçirildi.

Yakalanan 15 kaçak ve sığınmacı Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla U.K. gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
kamyon Kasa Yasa Dışı

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