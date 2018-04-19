Kırklareli'nde 22 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.

Operasyonda, İran ve Suriye uyruklu 22 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.Ç. gözaltına alınırken, şüpheli Y.A, İ.A. ve D.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.