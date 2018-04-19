HABER

Kırklareli'nde 22 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:32 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 22 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.

Operasyonda, İran ve Suriye uyruklu 22 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.Ç. gözaltına alınırken, şüpheli Y.A, İ.A. ve D.A'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Canlı yayın ölümle bitti!Canlı yayın ölümle bitti!
Son dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezasıSon dakika! İhsan Eliaçık'a hapis cezası
Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak Yasa Dışı yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

Şehit Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.