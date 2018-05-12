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Kırklareli'nde 22 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:02 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 22 kaçak yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 22 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak Yasa Dışı yurt dışın

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