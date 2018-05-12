Kırklareli'nde 22 kaçak yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 22 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.
Operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 22 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçaklar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Malezya eski başbakanı Necip Rezak’ın evinden çantalar dolusu para ve mücevher çıktı
Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı
Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım
ABD'nin New Jersey eyaletinde kıyıya tarih vurdu!
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Okuyucu Yorumları 0 yorum