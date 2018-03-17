Kırklareli'nde 23 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 23 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan üç ayrı grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 23 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.