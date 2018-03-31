Kırklareli'nde 25 kaçak yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 25 kaçak yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Pakistan uyruklu 25 kişi yakalandı.
Kaçaklar jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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