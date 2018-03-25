Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 28 kişi yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Çin'den ABD'ye 'egemenliği ihlal' suçlaması
Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum