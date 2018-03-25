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Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:19 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 28 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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kaçak sığınmacı yurt dışına

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