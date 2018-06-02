Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından Pakistan ve Suriye uyruklu 28 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu
FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor
Öğrencisiyle aşk yaşayan öğretmenden skandal istek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii inşaatını ve AKM’yi inceledi
Suriye'de ABD'nin uzun soluklu savaş hazırlığı! Hareketlilik başladı
Engelli sporcu siz nasıl birlikte oluyorsunuz sorusuna bakın nasıl verdi!
Kastamonu’da gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti
MEB'den öğretmen adaylarına müjde! Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: Eylül'e kadar 25 bin öğretmen atayacağız
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum