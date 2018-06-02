HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 28 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri tarafından Pakistan ve Suriye uyruklu 28 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu7'den 70'e binlerce vatandaş sahur sofrasında buluştu
Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak sığınmacı yurt dışı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

Melih Gökçek canlı yayında 24 Haziran seçim anketi sonucunu açıkladı!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

İYİ Parti'de Muharrem İnce krizi!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Muharrem İnce'den Youtube rekoru!

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Abdüllatif Şener Konya'da halkı böyle tehdit etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Org. Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı Dunford ile görüştü

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Bakan Lütfi Elvan'dan Fatih Portakal'a cevap! 'Önemsemiyorum'

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Son dakika! Ankara'da kamyon dehşeti! Yaralılar var

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

Lüks plazadaki dehşette korkunç ayrıntı! Babası konuştu

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

FETÖ'cü binbaşı: Peygamberler gelip gidiyor, 'amin' diyoruz duvarlar sarsılıyor

İftarda can pazarı!

İftarda can pazarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.