Kırklareli'nde 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubu tespit etti.
Operasyonda, Irak, Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 37 kişi yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'de son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu
Gazze'de büyük patlama: 6 ölü, 3 yaralı
ABD Başkanı Trump Türk doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
Bahçeli'den Meral Akşener'e: Kadınsın diye bir şey demiyorum
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
Skoda’nın artan satış başarısından rahatsız!
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum