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Kırklareli'nde 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 09:34 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 37 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubu tespit etti.

Operasyonda, Irak, Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 37 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak Yasa Dışı yurt dışı

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