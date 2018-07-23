Kırklareli'nde 40 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 40 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan beş ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Irak, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 40 kişiyi yakaladı.

Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

