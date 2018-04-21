Kırklareli'nde 42 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 42 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 2 ayrı grubu tespit etti.

Operasyonda, Afganistan, Pakistan, İran, Irak ve Suriye uyruklu 42 kişi yakalandı.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla A.G. ve S.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.