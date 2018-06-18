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Kırklareli'nde 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 44 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan 4 ayrı grubu tespit etti.

Operasyonda, Irak, Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 44 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak ve sığınmacılar, Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaçak ve sığınmacılara organizatörlük yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
sığınmacı Yasa Dışı yurt dışı

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