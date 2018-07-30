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Kırklareli'nde 57 göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 16:20 | Son Güncelleme

Kırklareli'nde 57 göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 57 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan dört ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Irak, Pakistan ve Afganistan uyruklu 57 kişiyi yakaladı.

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan L.G. ve N.Ş. tutuklandı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
göçmen ulaşım Yasa Dışı

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