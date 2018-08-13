Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan altı ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 65 kişiyi yakaladı.

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı.

Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

