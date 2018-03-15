İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan "Açık Kapı Projesi" Kırklareli’nde faaliyete geçti.

Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni arttırmak, vatandaş talep ve beklentilerinin toplanmasını ve vatandaş odaklı bir yaklaşım benimseyerek taleplere hızlı ve doğru çözümler üretilmesi amacıyla oluşturulan "Açık Kapı Milletin Kapısı" Kırklareli Valiliğinde hizmete açıldı.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi tarafından Kırklareli Valiliğinde hizmete açılan Açık Kapı bürolarında vatandaşlar talep, öneri ve sorunlarını iletebilecek.

Vali Çiftçi açılışta yaptığı konuşmasında, "Açık Kapı Milletin Kapısı projesi ile bugün ilimizde hizmete açılan Açık Kapı büromuzdan, kamu hizmetlerine kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla bütün vatandaşlarımız ve yabancı kimlik numarasına sahip göçmenler yararlanabilmektedir. Vatandaşlarımız Valiliklerde bulunan açık kapı standlarına ve bürolarına giderek veya internetten çevrimiçi olarak ve yakında hizmete geçecek olan mobil uygulama yoluyla başvuru yapabilmektedir.

Başvuru yapıldığı anda başvuru sahibine SMS yoluyla bir başvuru numarası gönderilip başvuru elektronik sisteme kaydedilir. Başvuru sahibi bu numarayla giriş yaparak başvuru durumunu çevrimiçi olarak takip edebilir. Oluşturulan başvurular konusuna göre ayrıştırılarak ilgili kuruma yönlendirilip 7 gün içinde çözüme kavuşturuluyor. Taleplerin durumuna göre başvuru sahibiyle birebir iletişime geçilebilir. Başvurular ve başvuru süreci; ilgili personelin yanında, vali yardımcısı ve bizzat vali tarafından izlenmektedir. Bakanlık merkezinden de illerimize yapılan tüm başvuru süreçlerinin görülebilmesi, sorun alanlarının tespit edilerek hem yerel hem de merkezi düzeyde bu alanlara ilişkin yönetim politikaları ve yeni hizmet sunum tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Süreç tamamlandıktan sonra sistemde kayıtlı olan telefon numarasına talebiniz olumlu/olumsuz/kısmen olumlu kısmen olumsuz şekilde sonuçlanmıştır yazan bir mesaj geliyor. Bu mesaj geldikten sonra www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru sorgulama kısmına giriş yaparak başvuru sonucu detaylı şekilde görüntülenebilir” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çiftçi, Açık Kapıda ilk başvuruyu aldı.