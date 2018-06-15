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Kırklareli'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:56 | Son Güncelleme

Kofçaz ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur, zaman zaman etkisini arttırdı. Gün içinde görülen ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı, görenleri şaşırttı.

Yaklaşık 20 dakika etkili olan dolu ekili alanlara zarar verdi. Yağış esnasında, zor anlar yaşayan sürücüler, yol kenarlarında dolu yağışının etkisini kaybetmesini bekledi.

Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su ve toprak birikintileri, Karayolları 15. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Kırklareli Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte yağışın hafta başına kadar aralıklarla sürmesi beklenirken vatandaşların tedbirli olması istendi.

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Anahtar Kelimeler:
dolu hayatı olumsuz sağanak

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