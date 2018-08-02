Kırklareli'nde çiftlik evinde yangın

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir çiftlik evinde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kadıköy köyünde Taşkın Vatandaş'a ait çiftlik içerisindeki tek katlı evin salonunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede tüm evi sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri geldi.

Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

