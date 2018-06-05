Kırklareli'nde cinayet

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt Üçücü (28), boşanmak için bir süre önce mahkemeye verdiği eşi Zerrin Üçücü'yle (26), Alpullu beldesinde karşılaştı.

Bir süre sonra aralarında çıkan tartışma üzerine yanında getirdiği silahla eşine 3 el ateş ettiği iddia edilen Cüneyt Üçücü, olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Zerrin Üçücü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Üçücü'nün cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

