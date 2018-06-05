HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kırklareli'nde cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 22:03 | Son Güncelleme

Babaeski ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşini silahla vurarak öldürdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt Üçücü (28), boşanmak için bir süre önce mahkemeye verdiği eşi Zerrin Üçücü'yle (26), Alpullu beldesinde karşılaştı.

Bir süre sonra aralarında çıkan tartışma üzerine yanında getirdiği silahla eşine 3 el ateş ettiği iddia edilen Cüneyt Üçücü, olay yerinden uzaklaştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Zerrin Üçücü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Üçücü'nün cesedi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
İnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yokİnce: TRT'nin sadakasına ihtiyacımız yok
Şırnak'ta 3 kadın terörist Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boşanma iddia öldür

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

24 Haziran seçimlerinde hangi cemaat,tarikat hangi partiye oy verecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Şırnak'ta 3 kadın terörist "aile destekli ikna çalışmaları" sonucu teslim oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Abdullah Gül ziyareti ile ilgili ilk kez konuştu!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Denizli'de 'Pempe Kod' tatbikatı için alarm verildi! Hastane teyakkuza geçti!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.